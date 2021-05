Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnhausbrand

Bad Münstereifel-Nöthen (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Montagabend (23 Uhr) ein ehemaliges Wohnhaus in der Straße Am Stockert in Brand. Das Gebäude ist unbewohnt. Betroffen war das Haupthaus des Grundstücks und ein Nebengebäude. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat einen Sachverständigen eingeschaltet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell