Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Katalysator demontiert

53919 Weilerswist (ots)

Als am frühen Mittwochmorgen ein 24-Jähriger aus Dahlem zu seinem Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz an der Bonner Straße zurückkehrte, wolle er sein Fahrzeug wie immer starten. Dabei fiel ihm die sehr laute Geräuschentwicklung seines Pkw auf. Bei einem in der Folge erfolgten Werkstattbesuch stellten die Mechaniker einen demontierten Katalysator fest. Unbekannte hatten offensichtlich in der Nacht zu Mittwoch den Katalysator aus der Auspuffanlage herausgetrennt und mitgenommen.

