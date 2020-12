Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Werkstatt eingebrochen

53940 Hellenthal-Losheim53940 Hellenthal-Losheim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Werkstatt an der Prümer Straße entwendeten Diebe in der Nacht zum vergangenen Freitag einen aufgefundenen Autoschlüssel. Aus der direkt angrenzenden Lagerhalle stahlen die Diebe zwei Kettenzüge mit jeweils zwei 3 Tonnen Zugkraft. Damit beluden sie offenbar das vor der Halle stehende Fahrzeug und entfernten sich unerkannt.

