Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw nicht wahrgenommen - ein Verletzter

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Mittwochmittag (12.20 Uhr) befuhr ein Traktor mit Anhänger die Von-Binsfeld-Straße. Nach eigenen Angaben wollte er mit seinem Gespann nach links in einen Wirtschaftsweg ins Kessenicher Feld abbiegen. Dabei übersah er einen Pkw mit Anhänger. Dieser war auf der Kessenicher Straße in Richtung Bodenheim unterwegs. Der 18-jährige Fahrer aus Euskirchen konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dadurch verletzte er sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der ebenfalls 18-jährige Traktorfahrer aus Swisttal blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell