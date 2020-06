Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

53881 Euskirchen, Kommerner Straße (ots)

Am Samstagmorgen (06.45 Uhr) fuhr der Fahrer eines Pkw von einer Grundstückseinfahrt auf die Kommerner Straße in Richtung Euskirchen auf. Zur gleichen Zeit befuhr ein 39-jähriger Rollerfahrer (Kleinkraftrad) aus Swisttal die Kommerner Straße in Richtung Mechernich. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrer des Rollers zu Fall kam und verletzt wurde. Der Mann wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Ermittlungen dauern an. Fahrzeughalter und Fahrzeug konnten ermittelt werden, allerdings steht noch nicht fest, wer das Fahrzeug zur Unfallzeit geführt hat. Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/799-0 entgegen.

