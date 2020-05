Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter entwendet

53919 Weilerswist (ots)

Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) stellte ein 44-jähriger Weilerswister seinen E-Scooter an einem Treppengelände am Bahnhof ab. Um ihn gegen Diebstahl zu sichern, brachte er ein Spiralschloss an. Als er kurz nach 18 Uhr sein Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Unbekannte hatten, ohne das Spiralschloss zu beschädigen, das Fahrzeug von diesem trennen können. Danach entfernten sie sich unbemerkt vom Tatort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell