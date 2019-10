Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebe flüchteten

53881 Euskirchen-Flamersheim (ots)

Ein Mann betrat am Dienstag (15.49 Uhr) gemeinsam mit einer Frau ein Einkaufszentrum in der Christian-Schäfer-Straße. Dort stahl das Paar Alkoholflaschen und Champagner, ohne zu bezahlen. Als ein Markt-Mitarbeiter den Diebstahl bemerkte, lief er dem Paar hinterher. Um diese aufzuhalten, stellte er sich hinter den geparkten Pkw. Der Dieb begann mit dem Marktmitarbeiter ein Gerangel. Als der Unbekannte zum Schlag ansetzte, wurde er durch weitere Zeugen zurückgedrängt. Der Dieb flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Zeisigstraße, die Frau mit einem türkisen Twingo älteren Baujahrs in Richtung Landstraße 210.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 28 Jahre alt, ca. 185 cm, dunkelblonde Haare, süd-ost-europäisches Erscheinungsbild, rumänischer Akzent. Angaben zur Frau: ca. 25 Jahre, ca. 170 cm groß, blonde lange Haare, europäisches Erscheinungsbild.

