Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hecke am Bahndamm in Brand gesetzt

53949 Dahlem (ots)

Offenbar zündeten zwei 13-Jährige Kinder eine Hecke in der Verlängerung des Bahnweges direkt an den Bahngleisen an. Die hinzu gerufene Feuerwehr löschte den Brand umgehend. Es entstand geringer Sachschaden. Die beiden aus Dahlem stammenden Kinder gaben gegenüber der anrückenden Feuerwehr die Brandlegung zu. Danach gingen beide nach Hause. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

