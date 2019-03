Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Treppenbaufirma eingebrochen

53945 Blankenheim (ots)

Als ein Angestellter Montagmorgen (7 Uhr) die Haupteingangstür zur Firma an der Straße "Am Mürel" aufschloss, bemerkte er einen seltsamen Geruch aus dem Kellerbereich der Firma. Bei seiner Nachschau bemerkte er den Einbruch in die Firma. Unbekannte hatten in der Nacht zu Montag an der Rückseite des Gebäudes eine Scheibe eingeschlagen und so den Werkstattbereich betreten. Hier brachen sie mehrere Schränke auf und durchsuchten diese. Von der Werkstatt gingen die Diebe in den Verkaufsraum und anschließend in den Keller. Auch hier wurden alle Schränke durchsucht. Einen aufgefundenen Möbeltresor flexten die Diebe auf. Zwei hochwertige Maschinen nahmen die Einbrecher mit. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

