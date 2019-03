Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Wendemanöver Pkw übersehen

Zülpich-Sinzenich (ots)

Am Freitag, gegen 15:45 Uhr, wendete ein 54 jähriger Mann aus Zülpich seinen Pkw auf der Kommerner Straße in Sinzenich ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Die hinter ihm fahrende 51 jährige Pkw-Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und fuhr in die Fahrerseite des wendenden Pkw. Der 54 jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Da Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

