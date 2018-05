POL-EU: Gewehr und Munition auf Hutablage

53879 Euskirchen (ots) - Ein 43-jähriger Hilfsgärtner machte am Mittwoch (9.15 Uhr) eine zunächst beunruhigende Beobachtung, die er der Polizei meldete. Auf der Hutablage sah er in einem geparkten Fahrzeug in der Kommener Straße ein Gewehr liegen. Daneben lag Munition. Dies kam dem Mann seltsam vor, weshalb er die Polizei verständigte. Die eingesetzten Beamten konnten ebenfalls ein schwarzes Gewehr mit angebrachter Zieloptik erkennen. Neben dem Gewehr befand sich in einer kleinen Dose die Munition (Kaliber 22). Eine Recherche ergab, dass es sich bei dem Gewehr wahrscheinlich um ein Druckluftgewehr handelte. Die Art und die Ausgestaltung des Gewehrs entsprachen jedoch derer einer scharfen Waffe, so dass es sich hierbei auch um eine Anscheinswaffe handelte. Der Fahrzeughalter konnte vor Ort nicht angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Eine entsprechende Mitteilung wurde an dem Fahrzeug hinterlassen. Die Aufklärungen zum Besitzer der Waffe bzw. den Führer des Fahrzeugs dauern an. Es wird wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

