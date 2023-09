Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zugbegleiterin mit Messer und Gabel bedroht

Aggressiver Zugfahrgast sorgt für Nothalt eines Fernreisezuges

Bad Endorf / Rosenheim (ots)

Am Samstagmorgen (16. September) hat ein russischer Staatsangehöriger für einen Nothalt eines Fernreisezuges am Bahnhof Bad Endorf gesorgt. Der Mann hatte zuvor im Speisewagen randaliert und eine Zugbegleiterin mit Messer und Gabel bedroht. Auch in der Dienststelle der Rosenheimer Bundespolizei wollte sich der Betrunkene nicht beruhigen.

Ein 47-Jähriger war mit dem Railjet Xpress von Wien nach Innsbruck unterwegs und fiel durch sein Verhalten im Speisewagen des Zuges auf. Laut Zeugen zerkratzte er die Tischplatte an seinem Sitzplatz, schrie laut herum und warf mit Gegenständen um sich. Die Zugbegleiterin forderte ihn auf, sich zu beruhigen. Unvermittelt bedrohte der Russe die Frau mit dem Bordbesteck und schubste sie gegen den Tresen im Speiseabteil. Da die Situation zu eskalieren drohte, veranlasste der Zugchef einen außerplanmäßigen Halt.

Am Bahnhof Bad Endorf nahmen Kräfte der Polizeiinspektion Prien den renitenten Reisenden fest und überstellten ihn der zuständigen Bundespolizei. In der Rosenheimer Dienststelle verhielt sich der alkoholisierte Mann weiter aggressiv und uneinsichtig. Er wollte sogar mit dem Kopf gegen die Wand schlagen um sich selbst zu verletzen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands wies ein hinzugezogener Arzt die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik in Wasserburg (Inn) an.

