Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mit Anscheinswaffe im Hauptbahnhof

Betrunkener bedroht Reisende

München (ots)

Freitagnacht (14. Januar) bedrohte ein 37-Jähriger Reisende im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes mit einer Anscheinswaffe. Bundespolizisten nahmen den erheblich Betrunkenen vorläufig fest. Gegen 2:30 Uhr erschien ein 28-jähriger aus Münster auf der Wache der Bundespolizeiinspektion München und gab an, dass er und seine zwei Begleiterinnen soeben von einem Mann, vor einem Schnellrestaurant im Zwischengeschoss, mit einer Waffe bedroht wurden sind, während sie auf ihren Zug warteten. Der Mann habe ihnen die Waffe in seinem Hosenbund gezeigt und anschließend mit ihr wild herumgestikuliert. Daraufhin begaben sich Einsatzkräfte vor Ort und trafen auf den Mann, der sich gegenüber den Polizisten kooperativ verhielt. Sogleich durchsuchten die Beamten den Mann und fanden eine Anscheinswaffe. Der Rumäne wurde zur Dienststelle gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille, weshalb der Wohnsitzlose zu-nächst zur Ausnüchterung in polizeilichem Gewahrsam blieb. Die Waffe stellten die Beamten sicher. Es folgt eine Strafanzeige wegen Bedrohung, Störung des öffentlichen Friedens und Führen einer Anscheinswaffe. Am Morgen konnte der Unruhestifter wieder auf freien Fuß belassen werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell