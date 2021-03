Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Diebstahl führt direkt ins Gefängnis

17-Jähriger wiederholt straffällig

Bild-Infos

Download

München (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3. März) konnte ein 27-jährger Reinigungsmitarbeiter der DB AG einen Gepäckdiebstahl vereiteln und den flüchtenden Täter erfolgreich aufhalten. Durch die hinzugezogene Bundespolizei wird der Dieb aufgrund wiederholter Straffälligkeit nun dem Haftrichter vorgeführt.

Kurz nach 1:30 Uhr saß der Geschädigte, ein 21-jähriger Ägypter, auf einer Bank am Querbahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes und wartete auf seinen Zug. Neben ihm stand seine Tasche samt Laptop darin. Ein 17-jähriger Deutscher näherte sich von hinten, nahm die Tasche an sich und flüchtete in Richtung des nördlichen Bahnhofsausganges. Kurz vor dem Ausgang stoppte ihn ein 27-jähriger Türke, welcher seiner Tätigkeit als Reinigungsarbeiter nachging. Der Mann hatte den Diebstahl aufgrund der lauten Rufe des Bestohlenen mitbekommen, stellte sich dem Flüchtenden in den Weg und brachte ihn zu Boden. Seine Kollegen alarmierten daraufhin die Bundespolizei. Auf der Wache stellte sich heraus, dass der 17-Jährige in letzter Zeit wiederholt mit ähnlichen Delikten straffällig geworden und wohnsitzlos ist. Die zuständige Staatsanwaltschaft entschied daraufhin, ihn dem Haftrichter vorzuführen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Hierzu werden Videos von der Tatörtlichkeit ausgewertet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell