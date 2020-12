Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gewalttäter nach Zeugenhinweis gefasst: Rosenheimer Bundespolizei bringt Deutschen in Untersuchungshaft

RosenheimRosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag (15. Dezember) einen Deutschen in Untersuchungshaft gebracht. Er soll Mitte November* eine 86-Jährige am Rosenheimer Bahnhof als Schlampe "beschimpft" und umgestoßen haben. Ohne sich weiter um die Frau zu kümmern, war er unerkannt davon gelaufen. Die Geschädigte aus dem Landkreis Rosenheim musste im Krankenhaus behandelt werden.

Durch einen Zeugenhinweis konnte der gesuchte Mann jetzt am Bahnhof in Rosenheim festgenommen werden. Der mutmaßliche Täter wurde dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser entschied, den Wohnsitzlosen in Untersuchungshaft zu nehmen. Bundespolizisten brachten den Festgenommenen in die Justizvollzugsanstalt nach Traunstein.

*Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rosenheim vom 18. November: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4767261

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell