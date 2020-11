Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schleuser setzt Männer in Mittenwald ab

7.000 Euro pro Person - Rosenheimer Bundespolizei ermittelt

Mittenwald / Klais / RosenheimMittenwald / Klais / Rosenheim (ots)

Die Rosenheimer Bundespolizei hat Ermittlungen gegen einen unbekannten Schleuser aufgenommen. Er soll in der Nacht zu Samstag (14. November) zwei Personen ohne die erforderlichen Dokumente über die Grenze nach Deutschland gebracht haben. Sie waren einfach in Mittenwald abgesetzt worden.

Am Bahnhof Klais kontrollierten Bundespolizisten die Insassen einer Regionalbahn. Zwei Reisende waren ohne Papiere unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um türkische Staatsangehörige, die sich für die Beförderung nach Deutschland Schleusern anvertraut hatten. Die 19 und 22 Jahre alten Männer gaben an, kurdischer Abstammung zu sein. Für ihre Schleusung nach Deutschland hatten ihre Familien bis zu 7.000 Euro pro Person gezahlt. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen brachten die Bundespolizisten die beiden Türken auf richterliche Anordnung hin in Zurückschiebehaft.

Rückfragen bitte an:

Yvonne Oppermann

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2201

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell