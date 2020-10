Bundespolizeidirektion München: Immer der Nase nach/ Bundespolizisten beschlagnahmen Marihuana

Bundespolizeidirektion München

Am Samstagabend (10. Oktober) hat die Bundespolizei bei einer Reisenden in einem Zug Drogen aufgefunden. Der typische Geruch hatte die Besitzerin verraten.

Eine Streife der Weilheimer Bundespolizei unterzog die Passagiere einer Regionalbahn aus Österreich einer grenzpolizeilichen Kontrolle. Bereits beim Zustieg am Bahnhof Mittenwald nahmen die Beamten starken Marihuanageruch wahr, konnten aber nicht genau verifizieren, ob die Person bereits ausgestiegen war oder sich noch im Zug befand.

Bei der Überprüfung einer jungen Österreicherin war der typische Marihuanageruch dann so konzentriert wahrzunehmen, dass die Beamten die Frau direkt fragten, ob sie Drogen mitführe. Nach kurzem Zögern griff die 19-Jährige in ihren Rucksack und übergab den Beamten drei Druckverschlusstüten, in denen sich insgesamt rund 25 Gramm Marihuana befanden. Angeblich hatte die Reisende die Betäubungsmittel in Innsbruck gekauft.

Die Beamten beschlagnahmten die drei Tütchen und zeigten die Frau wegen unerlaubten Drogenbesitzes und -einfuhr an. Die Beschuldigte konnte später wieder entlassen werden. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt nun zuständigkeitshalber der Zoll.

