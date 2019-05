Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Haft nach Reise mit falschem Ausweis

A93 / Rosenheim (ots)

Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Sonntag (5. Mai) einen irakischen Staatsangehörigen für drei Monate in eine Haftanstalt eingeliefert. Der Mann hatte versucht, in einem italienischen Reisebus über die Inntalautobahn ohne die erforderlichen Papiere einzureisen.

In der Kontrollstelle nahe Kiefersfelden musste der 23-Jährige seine Busreise in die Bundesrepublik beenden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Bundespolizisten einen italienischen Ausweis. Wie die Beamten rasch feststellten, handelte es sich hierbei um eine Fälschung. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Rosenheimer Amtsgericht, aufgrund der klaren Sachlage ein beschleunigtes Verfahren durchzuführen. Das Gericht entsprach dem Antrag und verurteilte den Iraker wegen des illegalen Einreiseversuchs und Verschaffens falscher amtlicher Ausweise zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 450 Euro. Mangels finanzieller Möglichkeiten musste der Verurteilte ersatzweise eine 90-tägige Haftstrafe antreten. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Gablingen gebracht.

Ins Bernauer Gefängnis haben die Bundespolizisten einen serbischen Staatsangehörigen eingeliefert. Der 24-Jährige wartet dort auf die Eröffnung seiner Hauptverhandlung. Dem Mann wird vorgeworfen, sich als Pkw-Beifahrer mit einer gefälschten slowakischen Identitätskarte ausgewiesen und einen ebenfalls gefälschten slowakischen Führerschein mitgeführt zu haben. Die Fälschungen waren bei Grenzkontrollen auf der A93 aufgefallen.

