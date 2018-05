Bundespolizeidirektion München: Tierabwehrspray in der S-Bahn - Reisender betätigt in S3 Tierabwehrspray

München (ots) - Am vergangenen Samstag (28. April) sprühte ein bisher unbekannter Reisender in einer S-Bahn mit einem Tierabwehrspray. Mehrere Personen erlitten vorübergehende Reizungen und ein Mann musste im Kran-kenhaus behandelt werden.

Möglicherweise unabsichtlich betätigte ein bisher unbekannter Mann in einer S3 auf Höhe des Hauptbahnhofes am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr, beim Griff in seine Umhängetasche, ein darin mitgeführtes Tierabwehrspray. Mehrere Reisende klagten daraufhin über körperliche Beschwerden in Form von Reizungen der Augen und Atemwege. Ein 41-jähriger Münchner musste durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit räumten die S-Bahn. Sie wurde anschließend zum Lüften in den Bereich der Hackerbrücke gefahren. Weitere betroffene Personen meldeten sich später noch bei der Bundespolizeiinspektion München. Derzeit werden die Videodaten aus der S-Bahn ausgewertet. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell