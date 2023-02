Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Gewaltattacke im Bahnhof Fulda

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Zu einer körperlichen Attacke kam es Freitagabend (10.2 / 19:15 Uhr) im Bahnhof Fulda am Eingangsbereich der örtlichen Bäckerei. Dabei wurde ein 13-Jähriger von einem bislang Unbekannten zunächst gewürgt. Nachdem sich der 13-Jährige aus dem Würgegriff befreien konnte, verpasste der unbekannte Mann dem 14-jährigen Begleiter des Opfers einen Kopfstoß und verletzte diesen im Gesichtsbereich. Er musste später im Krankenaus behandelt werden. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seiner weiblichen Begleitung aus dem Bahnhof in unbekannte Richtung. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung am ZOB Fulda zwischen den beiden Opfern und dem Täter. Dessen Begleiterin pustete die beiden Kinder mit Zigarettenrauch an. Anschließend folgten sie ihnen bis zum Bahnhof.

Täterbeschreibung

Der Mann soll zwischen 17 und 20 Jahre alt und circa 175cm groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke der Marke ,,North Face'', eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Er war von schlanker Statur und hatte dunkle Haare, die an der Seite kurz rasiert waren.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell