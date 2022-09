Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sicherheit im Bahnhof - Bundespolizei klärt auf

Kassel-Fulda-Gießen (ots)

In einer eintägigen Präventionsmaßnahme informiert die Bundespolizeiinspektion Kassel am kommenden Montag, dem 5. September, über Gefahren an Bahnanlagen. Schwerpunkt dieser Maßnahme ist der Schüler- und Berufsverkehr. Die Beamten informieren in den Kernzeiten von 7 bis 9 Uhr und von 12 bis 14 Uhr Schüler, die nach den Sommerferien ihren Schulweg mit dem Zug antreten. Ebenfalls richtet sich die Aktion an Pendler, die nach einer längeren Pause, wie den Schulferien, wieder mit der Bahn fahren. Im Vordergrund der Aufklärungsarbeit stehen die häufigen Fehlverhalten, verbotene und vor allem lebensgefährliche Abkürzungen über die Gleise und Nichtbeachten der weißen Sicherheitslinie auf dem Bahnsteig. Ebenfalls Thema ist das Drängeln und Schubsen bei der Zugeinfahrt, beim Kampf um den besten Platz. Die Präventionsaktion erstreckt sich auf ausgesuchte Bahnhöfe in - Nordhessen: Immenhausen / Ihringshausen - Mittelhessen: Hungen - Osthessen: Neuhof Während der Präventionsmaßnahme stehen die Pressesprecher PHK Klaus Arend und POK Ibrahim Aras für Nachfragen zur Verfügung. Erreichbarkeiten: PHK Arend 0175-9028384 POK Aras 0173-5763291

Download der Präventionsbroschüre auf www.bundespolizei.de oder unter folgendem Link: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Mediathek/Downloads/sicheres-verhalten-auf-bahnanlagen_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4

