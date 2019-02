Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Steinewerfer am Bahnhof Oberursel-Weißkirchen - Zeugen gesucht

Oberursel (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, der am Sonntag, gegen 23:30 Uhr, die S-Bahn-Linie 5 auf der Fahrt von Friedrichsdorf nach Frankfurt am Main mit Steinen beworfen hat.

Der Bewurf fand etwa auf der Höhe des Bahnhofs Oberursel-Weißkirchen statt. Die Scheibe des Triebwagens wurde im rechten Bereich beschädigt.

Glücklicherweise wurde niemand in der S-Bahn verletzt.

Eine Streife der Bundespolizei konnte bei einer Nahbereichsfahndung keine tatverdächtige Person mehr feststellen.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Hinweise können der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069 130 145 1103 gemeldet werden.

