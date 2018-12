BPOL-F: Gewalt gegen Zugbegleiter bei Fahrscheinkontrolle

Sulzbach (Taunus) (ots) - Es geschah am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr in der HLB von Bad Soden (Ts) nach Sulzbach (Ts). Bei der Fahrscheinkontrolle konnte das eTicket eines Fahrgastes durch das Gerät des Zugbegleiters nicht ausgelesen werden. Daraufhin musste sich der Kontrolleur derbe Beleidigungen anhören. Doch damit nicht genug, der äußerst aggressive Reisende zog seine Jacke aus und versuchte jetzt auch noch auf den Mitarbeiter der HLB einzuschlagen. Nur durch das couragierte Eingreifen eines weiteren Fahrgastes konnte hier schlimmeres verhindert werden. Der Raufbold verließ in Sulzbach (Ts) den Zug in unbekannte Richtung.

Alarmierte Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main fahndeten im Nahbereich des Bahnhofes Sulzbach (TS) nach einem blau gekleideten ca. 25-jährigen Mann mit südländischem Aussehen, konnten den Tatverdächtigen jedoch nicht mehr aufspüren. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung gegen den Geflüchteten eingeleitet - die Ermittlungen dauern an.

