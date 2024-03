Polizei Hamburg

POL-HH: 240308-3. Unbekannter Leichnam am Elbstrand aufgefunden - Die Polizei bittet um Mithilfe

Hamburg (ots)

Auffindezeit: 22.02.2024, 06:30 Uhr

Auffindeort: Hamburg-Othmarschen, Elbstrand, Höhe Himmelsleiter

Im Februar ist durch einen Fußgänger ein unbekannter männlicher Leichnam am Elbstrand aufgefunden worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des noch unbekannten Mannes.

Den bisherigen Erkenntnissen der Todesermittler (LKA 414) zufolge hatte ein Passant den Leichnam in den frühen Morgenstunden des Donnerstags am Elbstrand in Höhe der Straße Himmelsleiter aufgefunden und verständigte daraufhin den Notruf. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Hinweise auf Straftaten ergaben sich bislang nicht.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Leichnams geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun ein Lichtbild des Verstorbenen. Dieses ist unter dem folgenden Link abrufbar:

https://www.polizei.hamburg/fahndung-und-diebesgutdatenbank/die-polizei-bittet-um-mithilfe-707168

Darüber hinaus wird der Tote wie folgt beschrieben:

- 177 cm groß - 67 kg schwer - 25 bis 40 Jahre alt - braune Haare mit blondierten Spitzen - bekleidet mit einem "Skandinavien"-Pullover (Marke "Isolid", Größe XL), einer schwarzen Jeans (Marke "Angelo Litrico"), einer schwarzen Jacke (Marke "Redefined Rebel") und schwarzen Sportschuhen mit orangenen Streifen (Marke "Adidas", Größe 37 1/3) - trug eine silberne Uhr mit eingravierter Palme (Marke "Joop"), ein silbernes Armband (Marke "Police"), einen silbernen Ring (Marke "Diesel") und einen silbernen Ohrring rechts

Hinweise zu der Person nehmen das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell