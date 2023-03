Polizei Hamburg

POL-HH: 230322-1. Unerlaubte Spritztour mit Carsharingwagen - zwei vorläufige Festnahmen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.03.2023, 18:41 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Heidi-Kabel-Platz

Zwei Jugendliche sollen am frühen Dienstagabend am Hauptbahnhof ein von dem Mieter kurz aus den Augen gelassenes Carsharing-Fahrzeug erbeutet und für eine Spritztour verwendet haben. Sie wurden von der Polizei vorläufig festgenommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt der 23-jährige Mieter auf dem Heidi-Kabel-Platz an und entfernte sich wenige Meter von dem noch laufenden und unverschlossenen VW-Polo. Zwei junge Männer stiegen daraufhin in das Auto ein und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mieter bemerkte die Tat und informierte umgehend die Polizei. Das Fahrzeug konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in Hamburg-Billstedt gesichtet und durch zwei Funkstreifenwagenbesatzungen gestoppt werden. Die beiden Insassen, zwei 15 und 17 Jahre alte Deutsche, wurden vorläufig festgenommen. Der 15-jährige Fahrer trug ein Messer und ein Pfefferspray bei sich. Er steht zudem im Verdacht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Des Weiteren fanden die Beamten bei ihm Beute aus einer Raubtat vom 20.03.2023 in Hamburg-Wandsbek. Hierbei hatten zwei junge Männer einen 37-Jährigen geschlagen und sein Portemonnaie entwendet.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die vom LKA 144 und LKA 145 übernommenen Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob die beiden Jugendlichen für den Raub in Hamburg-Wandsbek verantwortlich sind.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell