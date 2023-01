Polizei Hamburg

POL-HH: 230127-1. Zeugenaufruf: verunfallter Radfahrer in Hamburg-Rahlstedt verstorben - Wer kann Hinweise zum Sachverhalt geben?

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.01.2023, 22:57 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rahlstedt, Meiendorfer Straße

Passanten fanden gestern Abend im Hamburger Stadtteil Rahlstedt einen 65-jährigen verunfallten Radfahrer, der trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Radfahrer die Meiendorfer Straße in Richtung stadtauswärts, auf dem dortigen, von der Straße abgesetzten Radweg. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er in Höhe des Kreisverkehrs am Spitzbergenweg und blieb zwischen Rad- und Fußweg auf dem Boden liegen. Passanten wurden auf den leblosen Mann aufmerksam, alarmierten den Notruf und leisteten unverzüglich Erste Hilfe. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die hinzugeeilte Feuerwehr verstarb der Radfahrer noch am Unfallort.

Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob es sich um einen Eigenunfall gehandelt oder Fremdverschulden vorgelegen hat. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ah.

