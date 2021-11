Polizei Hamburg

POL-HH: 3. Auftaktveranstaltung "Schulwegsicherung und Lichtkontrollen" - Einladung für Journalisten

Hamburg

Zeit: 22.11.2021, 07:30 bis 08:00 Uhr

Ort: Hamburg-Altona, Gymnasium Allee, Max-Brauer-Allee 83-85

Am Montagmorgen startet die Verkehrsdirektion in Zusammenarbeit mit den Polizeikommissariaten ihre dreiwöchigen Lichtkontrollen zum Schutz unserer jüngsten Verkehrsteilnehmer auf ihrem Schulweg.

Die allgemeinbildenden Schulen in Hamburg werden von rund 200.000 Schülerinnen und Schülern besucht. Ein Großteil nutzt für den täglichen Weg zur Schule und zurück das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Dabei ist es vor allem in der "dunklen Jahreszeit" wichtig, dass diese Fahrräder in einem technisch einwandfreien Zustand sind, um so die Gefahr eines Unfalls zu minimieren.

Im Beisein des Leiters der Verkehrsdirektion, Ulf Schröder, beginnt die Auftaktveranstaltung mit einer Schulklasse auf dem schuleigenen Fahrradabstellplatz des Gymnasiums Allee. Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen. Herr Schröder steht gerne für O-Töne zur Verfügung.

Ende des vergangenen Jahres wurden in den drei Wochen an 38 Schulen insgesamt 1.595 Fahrräder kontrolliert, von denen 249 Fahrräder gravierende Mängel aufwiesen.

Die Veranstaltung wird unter freiem Himmel abgehalten. Wir bitten, die Coronaregeln zu beachten und einen Mund-Nase-Schutz mitzuführen.

