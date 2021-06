Polizei Hamburg

POL-HH: 210604-2. Zwei Festnahmen nach versuchter Entführung in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.06.2021, 07:27 Uhr; Tatort: Hamburg-Bramfeld, Umfeld der Steilshooper Allee

Am Freitagmorgen kam es in Bramfeld offenbar zu einer versuchten Entführung einer Frau. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 41-jährige Frau heute Morgen auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie von einem ihr unbekannten Mann unter einem Vorwand angesprochen wurde. Nach der Kontaktaufnahme attackierte dieser die Frau plötzlich, offenbar um sie in einen in der Nähe geparkten VW Caddy zu zerren. Die 41-Jährige schrie um Hilfe, woraufhin Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und die Polizei alarmierten. Der Mann ließ von ihr ab, stieg zu einem mutmaßlichen Komplizen in das Auto und beide flüchteten. Die Frau blieb unverletzt.

Es erfolgten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, an denen neben knapp 20 Funkstreifenwagen auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und der Polizeihubschrauber beteiligt waren.

Das Fluchtfahrzeug konnte nach kurzer Zeit im Nelkenweg in Wandsbek gestellt werden. Einer der beiden Insassen, ein 38-jähriger Litauer, wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen, der zweite Mann entkam zunächst unerkannt. Die Fahndungsmaßnahmen sind daher mit einer hohen Intensität fortgesetzt worden. Gegen kurz nach elf Uhr gelang den Einsatzkräften im Schneeglöckchenweg in Wandsbek schließlich auch die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen. Bei ihm handelt es sich um einen 41-jährigen Litauer. Dessen Fährte und Versteck in einem Hinterhof hatte Diensthund "Boss" erschnüffelt.

Das von den Tatverdächtigen genutzte Auto wurde sichergestellt und soll nun kriminaltechnisch untersucht werden.

Beamte des örtlichen Kriminalkommissariats (LKA 144) ermitteln jetzt zu den Hintergründen dieser versuchten Entführung. Weitere Erkenntnisse liegen hierzu bislang nicht vor.

Aktuell prüfen die Ermittler, ob die zwei Tatverdächtigen einem Haftrichter zugeführt werden.

