POL-HH: 210428-4. Tataufklärung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Altona-Altstadt

Tatzeit: 24.04.2021, 21:13 Uhr; Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Holstenplatz

Am Samstagabend letzter Woche war ein 43-jähriger Mann am S-Bahnhof Holstenstraße durch Stichverletzungen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden. In der vergangenen Nacht kam es zu einer Festnahme.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangene Pressemitteilung vom 25.04.2021 verwiesen (210425-4.).

Die Ermittlungen brachten die Kriminalbeamten der Mordkommission (LKA 41) auf die Spur eines 42-jährigen Mannes deutscher Staatsangehörigkeit aus dem Randständigenmilieu. Der Tatverdacht gegen ihn ließ sich letztlich so weit erhärten, dass die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Ermittlungsrichter gestern bereits einen Haftbefehl beantragt hatte.

Noch vor dessen Erlass wurde der Tatverdächtige in der Nacht zu Mittwoch von Beamten des Polizeikommissariats 21 im Rahmen einer Personenkontrolle am Holstenplatz angetroffen und vorläufig festgenommen. Er wurde daraufhin dem Haftrichter zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen der Tat dauern an.

