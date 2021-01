Polizei Hamburg

POL-HH: 210111-1. Zeugenaufruf nach versuchtem Aufbruch eines Geldautomaten in Hamburg-Billstedt

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 10.01.2021, 03:49 Uhr; Tatort: Hamburg-Billstedt, Legienstraße

Am frühen Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter in Billstedt versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeugin verständigte die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Mann an einem frei stehenden Geldautomaten hantierte und kurz darauf dessen Alarm auslöste. Anschließend flüchtete dieser Täter in den Kuriergang, stieg dort zu einem mutmaßlichen Komplizen in einen dunklen Kleinwagen und beide fuhren in Richtung Hauskoppel davon.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass versucht worden war, den Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Der Automat wies entsprechende Beschädigungen auf, die Geldkassette war aber noch nicht zugänglich. Offenbar hatten sich die Täter aber auch auf den Einsatz schwereren Geräts vorbereitet. Unmittelbar neben dem Geldautomaten stand ein kurzgeschlossener Abschleppwagen mit vorbereiteter Seilwinde. Die Beamten ermittelten, dass dieser zuvor mehrere hundert Meter entfernt am Straßenrand geparkt und dort von den Tätern offenbar entwendet worden war.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Fluchtwagen nicht mehr angetroffen werden. Der Täter, der am Geldautomaten hantiert hatte, soll unter anderem eine dunkle Jacke und ein Basecap getragen haben.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Abb.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell