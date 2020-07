Polizei Hamburg

POL-HH: 200715-2. Eine Zuführung nach Verdacht des Kfz-Aufbruchs in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.07.2020, 18:08 Uhr Tatort: Hamburg-St. Georg, Alexanderstraße

Zwei Polizeibeamte in ihrer Freizeit haben gestern Abend einen mutmaßlichen Kfz-Aufbrecher in St. Georg vorläufig festgenommen. Der Mann kam vor den Haftrichter.

Auf dem Weg vom Dienst nach Hause wurde ein Polizeibeamter des Polizeikommissariats 11 (PK 11) gestern Abend auf einen Mann aufmerksam, der sich durch eine aufgebrochene Scheibe in das Innere eines geparkten VW Golf beugte und offensichtlich Gegenstände an sich nahm. Als der Verdächtige sich seiner vorläufigen Festnahme durch den Polizisten widersetzte, kam ein weiterer Beamter der Polizeiakademie unterstützend hinzu. Auch er war in seiner Freizeit unterwegs und auf die Situation aufmerksam geworden.

Nachdem die Beamten den 36-jährigen Polen einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung übergeben hatten, wurde der Polizei ein weiteres aufgebrochenes Fahrzeug im näheren Umfeld gemeldet. Bei dem Jaguar war ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen worden. Ob aus dem Auto auch etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unbekannt.

Bei dem Festgenommenen fanden die Beamten ein Navigationsgerät und drei Feuerzeuge, die nach ersten Erkenntnissen aus dem aufgebrochenen Golf stammten. Ob der 36-Jährige auch für den Aufbruch des Jaguars verantwortlich ist, wird geprüft.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) führten den mutmaßlichen Dieb einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Einbrüche und Kfz-Delikte in der Region Mitte zuständigen Landeskriminalamt 112 (LKA 112) geführt und dauern an.

