Polizei Hamburg

POL-HH: 200415-1. Mutmaßlich berauschter Autofahrer zweimal gestoppt

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 14.04.2020, 09:20 Uhr und 13:30 Uhr b) 14.04.2020, 19:31 Uhr Tatorte: a) Hamburg-Barmbek-Nord, Drosselstraße und Hamburg-Marienthal, Rennbahnstraße b) Hamburg-Hammerbrook, Spaldingstraße

a) Beamte der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) haben gestern Morgen einem Autofahrer in Barmbek-Nord die Weiterfahrt untersagt, da er mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Nur wenige Stunden später begegneten sie dem Mann erneut.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei einem 46-jährigen deutschen Fahrzeugführer Anzeichen eines vorangegangenen Rauschgiftkonsums fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Da der Verdächtige zudem seinen Führerschein nicht bei sich hatte, erhielt er von den Beamten die schriftliche Aufforderung, diesen in den nächsten Tagen an einer Polizeidienststelle vorzulegen. Den Fahrzeugschlüssel seines Mercedes übergaben die Polizisten der Lebensgefährtin des Mannes, die ihn anschließend nach Hause fuhr.

Als die Streifenwagenbesatzung am frühen Nachmittag auf den Hof ihrer Dienststelle in Marienthal fuhr, traute sie ihren Augen nicht: Der zuvor "aus dem Verkehr gezogene" 46-Jährige fuhr mit seinem Mercedes ebenfalls gerade vor. Wie sich herausstellte, hatte er der Aufforderung, seinen Führerschein vorzulegen, nachkommen wollen. Ein weiteres Mal untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt und ließen bei ihm eine Blutprobenentnahme durchführen.

b) Gestern Abend stoppten Polizisten in Hammerbrook einen mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel fahrenden Mann in einem Chevrolet Matiz. Der 33-jährige Türke war Beamten der Kontrollgruppe Autoposer (VD 3) bei der missbräuchlichen Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt aufgefallen. Bei seiner anschließenden Überprüfung versuchte der Mann, der auch einen nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand und eine größere Bargeldsumme mit sich führte, die Beamten über seine Identität zu täuschen. Weiterhin verlief ein Drogenvortest positiv auf Kokain, Cannabis und Amphetamine. Nach Blutprobenentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 33-Jährige mangels Haftgründen von der Polizei entlassen. Die Waffe und das Bargeld wurden sichergestellt. Der Schlüssel des Chevrolet und die Fahrzeugpapiere wurden später der Halterin des Fahrzeugs ausgehändigt.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Ka.

