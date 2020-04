Polizei Hamburg

POL-HH: Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.04.2020, 12:30 Uhr Tatort: Hamburg-Altona-Nord, Kieler Straße

Am Samstagmittag haben Unbekannte einen 28-Jährigen in seiner Wohnung in Altona-Nord überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Männer sich in ein Mehrfamilienhaus in der Kieler Straße begeben und an der Wohnungstür des Geschädigten geklingelt. Einer der Männer soll wie ein Postbote gekleidet gewesen sein und ein gelbes Päckchen in den Händen gehalten haben. Als der 28-Jährige die Tür öffnete, hätten die Tatverdächtigen ihn sofort angegriffen und in seine Wohnung gedrängt. Der Geschädigte habe hierbei eine Kopfplatzwunde erlitten. Nachdem die beiden mutmaßlichen Räuber durch eine rückwärtige Terrassentür aus der Wohnung geflüchtet seien, alarmierte der Geschädigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen erfolglos. Der Verletzte wurde zwecks ambulanter Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen bezüglich eventuell in der Wohnung geraubter Gegenstände dauern an.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wurde bekannt, dass die mutmaßlichen Räuber vor der Tatbegehung mit einer grauen bzw. silbernen Mercedes-Limousine älteren Baujahrs zum Tatort gekommen sein sollen. In dem Fahrzeug hätten fünf Personen gesessen, von denen drei vor dem Tatobjekt ausgestiegen und zwei, darunter der angebliche Paketzusteller, in das Wohnhaus gegangen seien. Der Mercedes habe sich anschließend entfernt. Wohin der dritte aus dem Fahrzeug gestiegene Mann anschließend gegangen ist, ist bislang unbekannt.

Die mutmaßlichen Räuber werden wie folgt beschrieben:

1. Angeblicher Paketzusteller

- männlich - heller Bart und helle Augen - kräftige Statur - gelbe Postzustellerjacke - trug Mundschutz und Sonnenbrille

2. Begleiter des angeblichen Paketzustellers

- männlich - 30 - 35 Jahre alt - "südländische" Erscheinung - dunkle Haare - trug Mundschutz und Sonnenbrille

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

