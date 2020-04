Polizei Hamburg

POL-HH: 200407-2. Radfahrerin bei Abbiegeunfall tödlich verletzt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 07.04.2020, 07:44 Uhr Unfallort: Hamburg-Winterhude, Meenkwiese/Bebelallee

Bei einem Unfall in Winterhude ist heute Morgen eine Radfahrerin von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 35-jährige Frau die Meenkwiese vom U-Bahnhof Lattenkamp kommend auf dem Radfahrstreifen und hielt an der Rotlicht zeigenden Ampel rechts neben dem Sattelzug auf Höhe der Sattelzugmaschine. Der aus gleicher Richtung gekommene Lastwagen stand zu diesem Zeitpunkt als erstes Fahrzeug an der Haltelinie des kombinierten Geradeaus- und Rechtsabbiegerfahrstreifens. Die Radfahrerin wollte die Kreuzung zur Weiterfahrt auf der Meenkwiese geradeaus passieren. Der 56-jährige Fahrer des Lastwagens übersah die Frau dann aber offenbar, als er nach rechts in die Bebelallee abbog. Die Radfahrerin geriet unter den Lastwagen und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Unfallaufnahme erfolgte von Beamten des Verkehrsunfalldienstes Ost (VD 3) unter Hinzuziehung eines Sachverständigen. Zur Vermessung der Unfallstelle wurden auch ein 3D-Laserscanner und eine Drohne eingesetzt.

Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zum Mittag gesperrt.

Abb.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell