POL-HH: 200327-1. Zeugenaufruf nach versuchtem Tankstelleneinbruch in Hamburg-Heimfeld

Tatzeit: 27.03.2020, 01:50 Uhr Tatort: Hamburg-Heimfeld, Cuxhavener Straße

In Heimfeld haben zwei bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht versucht, in eine Tankstelle einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen versuchten die beiden Täter, mit einer sogenannten Trumme die Eingangstür der Tankstelle einzuschlagen. Eine Anwohnerin wurde durch den entstandenen Lärm wach und schaltete das Licht in ihrer Wohnung ein. Die Täter flüchteten daraufhin mit einem dunklen VW Golf vom Tatort.

Im Rahmen der mit mehreren Funkstreifenwagen aus Harburg und Neugraben durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Einer von ihnen soll hell, der andere dunkel gekleidet gewesen sein.

Das Harburger Einbruchdezernat (LKA 182) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das von ihnen genutzte Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

