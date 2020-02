Polizei Hamburg

POL-HH: 200206-3. Zeugenaufruf nach versuchtem Raub auf Kiosk in Hamburg-Heimfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.02.2020, 22:38 Uhr Tatort: Hamburg-Heimfeld, Heimfelder Straße

Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei bislang unbekannten Tätern, die gestern Abend versucht haben, einen Kiosk in Hamburg-Harburg zu überfallen.

Die maskierten Täter betraten das Geschäft, in dem sich die 25-jährige Angestellte und ein Zeuge (48) befanden, und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der in einer Vitrine liegenden Mobiltelefone.

Die Angestellte flüchtete daraufhin in den hinteren Bereich des Ladens, so dass der Zeuge mit den Tätern nun alleine war. Der Zeuge verwickelte die beiden Männer in ein Gespräch, woraufhin sie fluchtartig und ohne Beute den Kiosk in unbekannte Richtung verließen.

Eine eingeleitete Sofortfahndung mit fünf Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der Täter, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1

- männlich - 185 cm groß - schlanke Statur - schwarz gekleidet - schwarze Maske - führte ein Messer mit sich

Täter 2

- männlich - 175 cm groß - schlanke Statur - schwarz gekleidet - schwarze Maske

Die Ermittlungen werden bei der örtlich zuständigen Fachdienststelle für Raubdelikte (LKA 184) geführt und dauern an.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle.

Schö.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Pressestelle

Rene Schönhardt

Telefon: 040/4286-56211

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell