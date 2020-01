POL-HH: 200119-7. Erste Erkenntnisse nach Verdacht eines Tötungsdelikts in Hamburg-Neustadt

Polizei Hamburg

Auffindezeit: 19.01.2020, 09:00 Uhr Auffindeort: Hamburg-Neustadt, Venusberg

Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde heute Morgen eine Leiche gefunden. Der Mieter wurde festgenommen.

Im Zusammenhang mit bereits länger andauernden Ermittlungen vollstreckten Ermittler des LKA heute Morgen einen Durchsuchungsbeschluss in einem Mehrfamilienhaus in der Neustadt. Hierbei fanden sie in der Wohnung eines 45-jährigen Italieners eine Leiche, die dort bereits eine längere Zeit gelegen haben dürfte.

Die Mordkommission (LKA 41) hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zur Identität der gefundenen Leiche können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, da die Maßnahmen zur Identifizierung noch nicht abgeschlossen sind. Auch die Todesursache steht noch nicht fest.

Der Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen. Es wird jetzt geprüft, ob er für den Tod verantwortlich ist und einem Haftrichter zugeführt wird.

