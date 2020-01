Polizei Hamburg

POL-HH: 200119-4. Zeugenaufruf nach Raub einer Spiegelreflexkamera in Hamburg-Osdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.01.2020, 16:00 Uhr Tatort: Hamburg-Osdorf, Am Osdorfer Born/Wanderweg am Helmuth-Schack-See

Die Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Tätern, die einem Hobbyfotografen am Samstagnachmittag eine Spiegelreflexkamera geraubt haben.

Der 19-Jährige hielt sich am Helmuth-Schack-See auf und machte dort Fotos mit seiner Spiegelreflexkamera. Die beiden Täter sprachen ihn an und befragten ihn zunächst nach den Funktionen der Kamera. Nachdem der 19-Jährige eine Aushändigung der Spiegelreflexkamera verweigert hatte, holte einer der beiden Männer ein Messer hervor und bedrohte ihn damit. Im weiteren Verlauf erbeuteten die beiden Täter die Kamera im Wert von knapp 2.000 Euro und flüchteten in Richtung Kroonhorst.

Da der 19-Jährige erst einige Zeit nach der Tat eine Strafanzeige erstattete, konnten keine Fahndungsmaßnahmen mehr erfolgen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 19 bis 24 Jahre alt - etwa 1,80 m groß - "südländisches" Erscheinungsbild - einer von ihnen war schmächtig, der andere muskulös - beide mit Vollbart - beide schwarz gekleidet - einer von ihnen trug eine Bauchtasche quer über der Brust

Das für die Region Altona zuständige Raubdezernat (LKA 124) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg sowie an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

