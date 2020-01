Polizei Hamburg

POL-HH: 200103-1. Aufklärung mehrerer Raub- und Diebstahlstaten in Hamburg

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 15.06.2019 - 05.10.2019 Tatort: Hamburger Stadtgebiet

Beamte des für die Region Mitte I zuständigen Raubdezernats (LKA 114) klärten nach intensiven Ermittlungen mehrere Raub- und Diebstahlstaten auf. Gegen den 20-jährigen dringend tatverdächtigen Ägypter erging ein Haftbefehl und ein Durchsuchungsbeschluss wurde vollstreckt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es seit dem 05. Juni 2019 jeweils zwischen den Uhrzeiten 01:57 und 05:56 Uhr in den Stadtteilen Neustadt, St. Georg und St. Pauli zu sieben Raub- und Diebstahlstaten.

Die Geschädigten, alle männlich im Alter von 20 bis 35 Jahren, haben sich in fünf Fällen im Bereich von U- oder S-Bahnen aufgehalten und dort zum Teil geschlafen.

In zwei Fällen befanden sich die Geschädigten auf der Straße und wurden jeweils zunächst angesprochen, bevor sie beraubt wurden.

Ziel der Raub-, bzw. Diebstahlstaten waren jeweils die Handys der Geschädigten.

Die Taten wurden neben einem Haupttäter zum Teil mit jeweils einem weiteren, bislang unbekannten Täter begangen.

In einem Fall des schweren Raubes wurde eine Schusswaffe vorgehalten und zusätzlich zum Handy die Herausgabe von Geld und einer Sporttasche gefordert. Zudem wurde der Geschädigte vom zweiten Täter mit Pfefferspray besprüht, bevor beide Täter mit dem Raubgut flüchteten.

In einem räuberischen Diebstahl setzte der Täter ebenfalls Pfefferspray ein, um das zuvor gestohlene Handy zu sichern.

Die umfangreichen Ermittlungen führten nun zur Identifizierung eines 20-jährigen Ägypters. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg erging am 18.12.2019 ein Haftbefehl gegen den Intensivtäter, der am 27.12.19 im Park Fiction in Hamburg-St. Pauli durch Beamte der Landesbereitschaftspolizei (LBP 4) vollstreckt wurde. Der Mann wurde der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Am 30.12.2019 vollstreckten die Ermittler des zuständigen Raubdezernats darüber hinaus einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Mannes in der Hafencity. Die Beamten fanden hier weiteres Beweismittel für einzelne Taten und stellten dies sicher.

Die Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Mittätern, dauern an. Darüber hinaus prüfen die Fahnder, ob dem Tatverdächtigen weitere Taten zugeordnet werden können.

Ri.

