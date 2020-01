Polizei Hamburg

POL-HH: 200103-2. Auslage eines Kondolenzbuches für Jan Fedder

Hamburg (ots)

Zeit: 04.01.2020, 13:00 Uhr Ort: Polizeikommissariat 15, Spielbudenplatz 31, 20359 Hamburg

Am 30.12.2019 ist Jan Fedder, Ehrenkommissar der Polizei Hamburg, im Alter von 64 Jahren in seiner Wohnung auf St. Pauli verstorben. Die Polizei wird ab morgen, 4. Januar 2020, 13:00 Uhr ein Kondolenzbuch in der Davidwache auslegen.

Bürgermeister Peter Tschentscher und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer werden sich morgen als Erste in das Kondolenzbuch eintragen, das dort anschließend für die Öffentlichkeit ausliegen wird. Es besteht bis zum Tag der Trauerfeier die Gelegenheit, sich ebenfalls in dieses Kondolenzbuch einzutragen.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

