Polizei Hamburg

POL-HH: 200102-3. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger in Hamburg-Hammerbrook

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 01.01.2020, 10:06 Uhr Unfallort: Hamburg-Hammerbrook, Heidenkampsweg/Grüner Deich

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist heute Morgen ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte der Fußgänger (40) den Heidenkampsweg bei Grünlicht zeigender Ampel in Richtung Bullerdeich und wurde dabei von einem stadtauswärts fahrenden Pkw erfasst. Dessen Fahrer, ein 64-jähriger Deutscher, passierte den Kreuzungsbereich zur Weiterfahrt in Richtung Elbbrücken aus noch ungeklärten Gründen offenbar bei Rotlicht zeigender Ampel.

Der Fußgänger erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Für seine medizinische Versorgung wurde ein Notarzt per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Im weiteren Verlauf wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort notoperiert. Er soll sich weiterhin in akuter Lebensgefahr befinden.

Der Autofahrer erlitt einen "Schock" und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen.

Die Unfallaufnahme erfolgte von Beamten des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) unter Hinzuziehung eines Sachverständigen. Zur Vermessung des Unfallortes wurden auch ein 3D-Laserscanner und eine Drohne eingesetzt.

Der Heidenkampsweg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle zwischen Süderstraße und Amsinckstraße in Richtung stadtauswärts voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld. Gegen kurz nach 13:00 Uhr wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Die weiteren Ermittlungen der Unfallermittler der Verkehrsstaffel Süd (VD 42) dauern an.

Abb.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell