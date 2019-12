Polizei Hamburg

POL-HH: 191213-4. Zwei Haftbefehle wegen Betruges und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Hamburg (ots)

Zeit: 13.12.2019, ab 06:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern

Beamte des Landeskriminalamts 65 vollstreckten heute in den frühen Morgenstunden zwei Haftbefehle sowie mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Hamburger Stadtgebiet, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. In einem Objekt in Hamburg-Fuhlsbüttel erfolgte die Zugangssicherung durch Kräfte der Spezialeinheit LKA 24.

Hintergrund ist ein Verfahren wegen Betrugs und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim zuständigen Amtsgericht die erforderlichen Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle erwirkt.

Ein 38-jährigen Deutsch-Iraner und ein 33-jährigen Mann deutscher und serbisch-montenegrinischer Staatsangehörigkeit wurden heute Morgen in diesem Zusammenhang in Hamburg-Fuhlsbüttel und in Norderstedt verhaftet. Den Männern wird unter anderem vorgeworfen, dass sie durch das Vorspiegeln angeblicher Liebesbeziehungen ihre Opfer zu erheblichen finanziellen Zuwendungen brachten.

Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel für das Verfahren sichergestellt, deren Auswertung ebenso wie die weiteren Ermittlungen andauert.

