POL-HH: 191213-5. Zwei vorläufige Festnahmen nach Verdacht des Rauschgifthandels in Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.12.2019, 19:30 Uhr Tatort: Hamburg-Horn, Hasencleverstraße

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 42 (PK 42) haben gestern Abend zwei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen und eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Das Rauschgiftdezernat (LKA 68) hat die Ermittlungen übernommen.

Die Fahnder wurden auf zwei Männer aufmerksam, die einem hinzukommenden Autofahrer, unmittelbar nachdem er aus seinem Pkw ausgestiegen war, eine Plastiktüte hinhielten, aus der dieser sich etwas herausnahm. Nach Verabschiedung mit Handschlag entfernte der Autofahrer sich wieder.

Als die Fahnder die beiden 19-jährigen Deutschen wenig später kontrollierten, fanden sie bei einem von ihnen einen Gefrierbeutel mit mehreren Portionstütchen Marihuana. Bei dem anderen Mann stellten die Beamten einen kleineren Bargeldbetrag sicher, welcher vermutlich aus dem zuvor beobachteten mutmaßlichen Drogengeschäft stammen dürfte. Die Polizisten nahmen beide Männer vorläufig fest.

Anschließenden durchsuchten die Beamten die ebenfalls jeweils in Horn gelegenen Wohnräume der Verdächtigen. In der Wohnung desjenigen, der zuvor die Betäubungsmittel bei sich hatte, stellten die Polizisten eine weitere geringe Menge Marihuana sicher sowie eine Feinwaage und diverse szenetypische Verpackungsmaterialien. In der Wohnung des zweiten Tatverdächtigen fanden die Beamten ebenfalls Verpackungsmaterialien.

Da für die Männer keine Haftgründe vorlagen, wurden sie nach erkennungsdienstlicher Behandlung von der Polizei entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

