POL-HH: 191114-1. Hamburgweite Rotlichtkontrolle - Ergebnisse

Hamburg (ots)

Zeit: 13.11.2019, 06:00 Uhr - 22:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Hamburger Polizei hat unter Führung der Verkehrsdirektion Ost gestern im Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Rotlichtüberwachung durchgeführt. Das Missachten des Rotlichts ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen auf Hamburgs Straßen.

139 Polizeibeamte hielten in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr an verschiedenen Kontrollstellen insgesamt 373 Fahrzeuge an und überprüften 380 Verkehrsteilnehmer.

155 Autofahrer und 5 Radfahrer missachteten das Rotlicht.

Ein 48jähriger deutscher Fahrer führte seinen Lkw unter dem Einfluss von Kokain. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Im Rahmen der mobilen Rotlichtüberwachung wurden zusätzlich sechs erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet. Die Spitzengeschwindigkeit lag bei 170 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Insgesamt kam es u.a. zu folgenden weiteren Verstößen:

6 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

3 x Urkundenfälschung

1 x Fahren unter BTM-Einfluss

70 x Verstöße im Zusammenhang mit der Handynutzung beim Fahren

33 x Beanstandungen an den Fahrzeugen (z.B. defekte Fzg. Teile oder nicht mitgeführte Papiere, wie Fahrzeugschein oder Führerschein)

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin regelmäßig Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durchführen.

