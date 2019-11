Polizei Hamburg

POL-HH: 191103-3. Erste Erkenntnisse - Tödlicher Verkehrsunfall in Hamburg-Steilshoop

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 03.11.2019, 11:55 Uhr Unfallort: Hamburg-Steilshoop, Ruwoldtweg

Bei einem Verkehrsunfall ist heute Mittag ein Pkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall zum Teil lebensgefährlich verletzt. Der Verkehrsunfalldienst (VD 2) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein mit drei Personen besetzter Mercedes Benz (E 450) den Ruwoldtweg in Richtung Gründgensstraße. Kurz vor einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der Pkw über den dortigen Gehweg, durch einen Vorgarten und kollidierte anschließend mit einer Hauswand. Durch den Aufprall verletzten sich die Insassen zum Teil lebensgefährlich. Der Fahrer wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er an seinen schweren Verletzungen.

Die Mitfahrerin (34), die im Fond des Fahrzeuges saß sowie der Beifahrer (34) wurden vor Ort notärztlich versorgt und anschließend jeweils in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Fahrzeug stellten die Beamten mehrere Tütchen mit Betäubungsmittel sowie Bargeld sicher.

Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger zum Unfallort hinzugezogen.

Der Ruwoldtweg wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und bis zum Abschluss der Rettungsmaßnahmen gesperrt.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Ursache des Verkehrsunfalles, dauern an.

