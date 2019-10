Polizei Hamburg

POL-HH: 191027-2. Eine Zuführung nach Garageneinbruch und versuchter Hehlerei

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.10.2019, 11:35 Uhr Tatort: Hamburg Wandsbek, Wandsbeker Marktplatz

Beamte des Polizeikommissariats 37 (PK 37) haben gestern Vormittag einen 26-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, der zuvor am ZOB Wandsbek versucht hatte, eine Bohrmaschine an Passanten zu verkaufen.

Nachdem in einem anderen Einsatz gebundene Polizeibeamte den Verdächtigen bei seinen erfolglosen Verkaufsversuchen beobachtet hatten, entfernte dieser sich in Richtung des Wandsbeker Gehölzes. Wenig später traf eine daraufhin eingesetzte Streifenwagenbesatzung des zuständigen Polizeikommissariats 37 den Mann an und überprüfte ihn. Hierbei führte er neben der Bohrmaschine unter anderem auch verschiedene andere Werkzeuge, ein Fahrrad und Laptops mit sich. Anhand einer ebenfalls bei ihm aufgefundenen Verkaufsquittung konnten die Beamten einen 29-Jährigen ausfindig machen und kontaktieren. Dieser gab den Polizisten gegenüber an, soeben einen Einbruch in seine Garage entdeckt zu haben. Hierbei seien die Gegenstände, die der 26-Jährige nun mit sich führte, entwendet worden. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Garageneinbrecher daraufhin vorläufig fest und stellten das offensichtliche Diebesgut sicher. Beim anschließenden Aufsuchen des Tatortes fanden sie zudem vermutliches Einbruchswerkzeug auf, welches der Täter nach der Tatbegehung wohl zurückgelassen hatte.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die weiteren Ermittlungen und führten den Verdächtigen dem Haftrichter zu.

