POL-LIP: Wohnungseinbrüche in Werl-Aspe

Lippe (ots) - 32107 Bad Salzuflen - (ho) Am Freitag, vermutlich zwischen 16 und 23 Uhr, brachen unbekannte Täter in 4 Häuser in Werl-Aspe ein. Drei der Tatorte befinden sich Im Pivit, ein weiterer in der Gerh.-Hauptmann-Straße. Die Einbrecher hebelten jeweils die Terrassentüren oder Fenster auf, drangen in die Häuser ein und durchsuchten dort die Schubläden und Schränke. Die Schadensaufstellung ist noch unvollständig. Hauptsächliches Diebesgut war aber Bargeld.

