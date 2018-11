POL-LIP: Sekundenschlaf am Steuer

Lippe (ots) - 32107 Bad Salzuflen - (ho) Vermutlich durch einen Sekundenschlaf kam es am Samstagnachmittag auf der Ahmser Straße zu einem Auffahrunfall. In Fahrtrichtung Herford mussten wegen vorausfahrender Linksabbieger zwei PKW in Höhe des Pappelwegs warten. Während dieser Zeit fuhr ein weiterer PKW Seat in gleicher Fahrtrichtung ungebremst auf und schob beide Fahrzeuge zusammen. Der 37-jährige Fahrer des mittleren PKW Ford aus Leopoldshöhe und dessen Sohn im Säuglingsalter wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 13500 Euro. Der 20-jährige Unfallverursacher aus Bielefeld musste seinen Führerschein wegen des Verdachts der körperlichen Ungeeignetheit zum Führen eines KFZ abgeben.

