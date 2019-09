Polizei Hamburg

POL-HH: 190929-3. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.09.2019, 14:30 Uhr Unfallort: Hamburg-Eidelstedt, Heidacker

Am Freitagnachmittag ist ein zweijähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Eidelstedt schwer verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ging der Junge mit seiner Mutter (39) auf dem rechten Gehweg des Heidackers in Richtung Pinneberger Chaussee. In Höhe der Hausnummer 47 lief der Junge plötzlich an einem geparkten Fahrzeug vorbei auf die Fahrbahn. Die Fahrerin eines in gleicher Richtung fahrenden BMW (35) bremste und versuchte noch, dem Jungen auszuweichen. Dennoch konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Zweijährige fiel auf die Straße und zog sich eine Kopfverletzung zu.

In Begleitung seiner Mutter wurde der Junge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Autofahrerin blieb körperlich unverletzt, stand aber unter dem Eindruck des Geschehenen. An ihrem Pkw entstand kein Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen durch die Unfallermittler der Verkehrsstaffel Innenstadt/West (VD 22) dauern an.

Abb.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell