POL-HH: 190829-1. Festnahme nach Fahrraddiebstahl in Hamburg-Steilshoop

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.08.2019, 18:05 Uhr Tatort: Hamburg-Steilshoop

Ein 23-jähriger Pole und eine 18-jährige Deutsche sind gestern Abend nach dem Verdacht des Fahrraddiebstahls vorläufig festgenommen worden. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die Ermittlungen.

Eine in Freizeit befindliche Polizeibeamtin bemerkte auf ihrem Heimweg eine Frau (18) und einen Mann (23), die jeweils auf einem Fahrrad die Bramfelder Chaussee in Richtung stadteinwärts fuhren. Eines der genutzten Fahrräder kam der Beamtin bekannt vor, da sie zuvor in ihrer Dienstzeit eine Anzeige wegen eines Fahrraddiebstahls aufgenommen hatte. Das Fahrrad des 23-Jährigen stimmte mit der Beschreibung des gestohlenen Fahrrades überein. Nachdem die Beamtin ihre Kollegen informierte, konnten diese schließlich die beiden Tatverdächtigen anhalten und überprüfen. Beide Fahrräder wurden sichergestellt; die mutmaßlichen Fahrraddiebe dem Polizeikommissariat 36 zugeführt.

Das Fahrrad konnte später von dem Geschädigten (40) eindeutig als seines identifiziert werden.

Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 23-Jährigen führte zum Auffinden eines Bolzenschneiders, welcher als Beweismittel sichergestellt wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

